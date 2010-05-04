Нужно сделать бланки, визитки, конверты в стиль сайта + оформление брошюры (рекламная раздатка) Пример раздатки прикреплен!
Профессиональный опыт:
Системный администратор WIN/LINUX/ASTERISK: DNS, RDC, DHCP, Active Directory, GP, apache, php, mysql, postgresql, iptable, samba, squid, postfix, postgrey.
WEB программирование: HTML, WEB PHP, JS, VBS, AJAX.
- Фирменный стиль1 исполнительЗавершен9 лет назад
Лого и шрифт во вложении. У шрифта добавить контур снаружи 0.5 мм смещение 1 Нужно перерисовать в вектор. Очень срочно, желательно сейчас!Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт9 лет назад
Лого, текст, фон для постера и рекламного места вышлю на почту исполнителю. Нужно сделать в корпоративном стиле http://bukotkin.ru/ Формат на выходе PDF.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть MYSQL база, в ней 5 записей в таблице, каждая запись имеет номер "зоны" (всего 5) и текстовое поле. В текстовом поле каждой записи, массив координат каждой зоны (полигон). Пример массива для 0 зоны в прикрепленном ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Верстка кроссбраузерная, нескольких страниц указанных в топ меню. Макет PSD.HTML-верстка35 заявокЗакрыт9 лет назад
Для печати на холсте (170х100 см) нужно перерисовать эту картину. На фото-образце тона более синие, надо сделать ее фиолетово-сиреневой.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт9 лет назад
Желательно сделать html шаблон для: главная, услуги, новости. Сейчас сайт выглядит так: http://dalli-service.comДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Нужно настроить Elastix или FreePBX следующим образом: Группа 1 - ОРК в нем 10 абонентов. Номер группы 100, номера абонентов 1хх Группа 2 - Директора 3 абонента. Номер группы 200 номера абонентов 2хх Группа 3 - ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен очень простой дизайн сайта для курьерской компании на подобие сайта masterhost.ruДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен скрипт меню как на этом сайте >>> http://stroyberg.ru Забыл добавить ! Реализация на php+mysql поля в таблице id, parent, name, alt_name Вложенность не ограничена. P.S Без javascriptВеб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад