wizgroup

Сергей Поляков wizgroup

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб программирование для курьерских служб

Профессиональный опыт:

Системный администратор WIN/LINUX/ASTERISK: DNS, RDC, DHCP, Active Directory, GP, apache, php, mysql, postgresql, iptable, samba, squid, postfix, postgrey.

WEB программирование: HTML, WEB PHP, JS, VBS, AJAX.

PHPMySQLPostgreSQLHTMLLinuxApacheAjaxAsteriskPostfix
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нет выплат фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
skwy
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Фирменный стиль + раздатку (брошюра)
Всё отлично! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Спасибо Андрею, все ок. Будем сотрудничать!
Ответный отзыв
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Нужен дизайн сайта / Курьерская доставка
Спасибо Сергею за заказ, очень доволен сотрудничеством. очень корректное тз, оплата во время! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Дизайн сделан отлично! Будем сотрудничать!
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Нужен дизайн сайта
Все прошло успешно. Оплата во время
Очень даволен работой Ильи! Нарисовал дизайн очень качественно, в короткие сроки, и оправдал Все мои ожидания. Я сам не очень понимал чего хочу, лишь показал ему пару примеров, без особо ТЗ Илья воплотил в жизнь прекрасный дизайн... Отличный специалист, еще не раз к нему обращусь!
Ответный отзыв
TLsoftORG2009
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Скрипт древовидного меню
Четкое ТЗ, своевременная оплата.
Все сделано супер!!! Молодец!
Ответный отзыв