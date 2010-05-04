Очень даволен работой Ильи! Нарисовал дизайн очень качественно, в короткие сроки, и оправдал Все мои ожидания. Я сам не очень понимал чего хочу, лишь показал ему пару примеров, без особо ТЗ Илья воплотил в жизнь прекрасный дизайн... Отличный специалист, еще не раз к нему обращусь!