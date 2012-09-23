Астериск Elastix или FreePBX

Добрый день.

Нужно настроить Elastix или FreePBX следующим образом:

Группа 1 - ОРК в нем 10 абонентов. Номер группы 100, номера абонентов 1хх

Группа 2 - Директора 3 абонента. Номер группы 200 номера абонентов 2хх

Группа 3 - Диспетчеры 3 абонента. Номер группы 300 номера абонентов 3хх

Группа 4 - Бухгалтерия 3 абонента. Номер группы 400 номера абонентов 4хх

Группа 5 - Логисты 4 абонента. Номер группы 500 номера абонентов 5хх

Группа 6 - Отдел кадров 3 абонента . Номер группы 600 номера абонентов 6хх

Группа 7- IT 1 абонент. Номер группы 777 номера абонентов 7хх

Группа 9 - Склад 6 абонентов+Офис в Питере 1 абонент. Номер группы 900 номера абонентов 9хх

Алгоритм хантинга входящего вызова:

Входящий звонок приходит в голосовое меню.

При нажатии вызывающим абонентом DTMF кодов:

1 - вызов 100 (Группа 1)

2 - вызов 100 (Группа 1)

3 - вызов 600 (Группа 7)

8 - 8ххх - вызов конкретного абонента.

По таймауту:

Если текущий день - понедельник-пятница и время с 9.00 до 18.00 вызов идет на номер 100 (Группа 1)

Если текущий день - понедельник-пятница и время с 18.00 до 21.00 вызов идет на номер 300 (Группа 3)

Если текущий день - понедельник-пятница и время с 21.00 до 23.00 вызов идет на номер 500 (Группа 5)

Если текущий день — суббота, воскресенье, и время с 9.00 до 21.00 вызов идет на номер 300 (Группа 3)

Если текущий день — суббота, воскресенье, и время с 21.00 до 23.00 вызов идет на номер 500 (Группа 5)

В любой день, если время с 23.00 и до 9.00 вызов идет на IVR («Здравствуйте перезвоните пожалуйста в рабочее время»))

Групповой вызов - звонят бродкастом все телефоны группы.

Дубль голосового меню есть.

Дополнительно:

Настраивать нужно по месту, а не удаленно.