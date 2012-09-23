Намечается проект SharePoint + Project Я проект менеджер. Чтобы взяться за прокет ищу исполнителей. Желательно в Алма-Ате.
Астериск Elastix или FreePBX
Добрый день.
Нужно настроить Elastix или FreePBX следующим образом:
Группа 1 - ОРК в нем 10 абонентов. Номер группы 100, номера абонентов 1хх
Группа 2 - Директора 3 абонента. Номер группы 200 номера абонентов 2хх
Группа 3 - Диспетчеры 3 абонента. Номер группы 300 номера абонентов 3хх
Группа 4 - Бухгалтерия 3 абонента. Номер группы 400 номера абонентов 4хх
Группа 5 - Логисты 4 абонента. Номер группы 500 номера абонентов 5хх
Группа 6 - Отдел кадров 3 абонента . Номер группы 600 номера абонентов 6хх
Группа 7- IT 1 абонент. Номер группы 777 номера абонентов 7хх
Группа 9 - Склад 6 абонентов+Офис в Питере 1 абонент. Номер группы 900 номера абонентов 9хх
Алгоритм хантинга входящего вызова:
Входящий звонок приходит в голосовое меню.
При нажатии вызывающим абонентом DTMF кодов:
1 - вызов 100 (Группа 1)
2 - вызов 100 (Группа 1)
3 - вызов 600 (Группа 7)
8 - 8ххх - вызов конкретного абонента.
По таймауту:
Если текущий день - понедельник-пятница и время с 9.00 до 18.00 вызов идет на номер 100 (Группа 1)
Если текущий день - понедельник-пятница и время с 18.00 до 21.00 вызов идет на номер 300 (Группа 3)
Если текущий день - понедельник-пятница и время с 21.00 до 23.00 вызов идет на номер 500 (Группа 5)
Если текущий день — суббота, воскресенье, и время с 9.00 до 21.00 вызов идет на номер 300 (Группа 3)
Если текущий день — суббота, воскресенье, и время с 21.00 до 23.00 вызов идет на номер 500 (Группа 5)
В любой день, если время с 23.00 и до 9.00 вызов идет на IVR («Здравствуйте перезвоните пожалуйста в рабочее время»))
Групповой вызов - звонят бродкастом все телефоны группы.
Дубль голосового меню есть.
Дополнительно:
Настраивать нужно по месту, а не удаленно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется оптимальная настройка mysql для работы с базами размером в 50-60GB. Сервер работает на базе Freebsd 7.2. Жду Ваши предложения.Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется установить: любой пакет Asterisk с веб интерфейсом (FreePBX, Elastix) желательно с русским. P.S. Сервер еще не выбрал, но видимо выберу сервер на CentOS. Настроить: ...Завершен13 лет назад
- $50
На хостинге имеется одна база данных на которой десять сайтов. Все это нужно оптимизировать.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть выделенный сервер на hetzner, необходимо его настроить с оптимальными настройками для сайта на Magento. В данную минуту сайт работает медленно, периодически подвисает, с медленной загрузкой страниц и не стабильной работой. ...Закрыт13 лет назад
1. На сервере (*nix на выбор) необходимо поднять прокси, работающие по протоколам socks (и 4 и 5 версии), http и висящие на портах: - socks протокол с 10001 порта по 20000 - http ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В ISP manager: Настроить почту (входящие, исходящии, история и т.д) Настройка резервного копирования сервераЗакрыт13 лет назад
Нужен человек знающий какой сервер и где лучше брать. У меня уже есть вариантик по акции взять, хотел бы проконсультироваться о данной конфигируции. А так же необходимо установить все что необходимо для ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо прописать редирект с фалов. 1) с http://www.site.ru/forum.html?p=1&p=1&p=1&p=1&p=1&p=1 на http://www.site.ru/forum?p=1&p=1&p=1&p=1&p=1&p=1 2) с http://www.site.ru/my?p=1&p=1&p=1&p=1&p=1&p=1 на http://www.site.ru/home?p=1&p=1&p=1&p=1&p=1&p=1 По сути в первом варианте просто без Html сделать, во втором - просто на другую ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Подключить ssl сертификат к домену Сomodo Positive SSL сертификат куплен(файлы имеються) но чего то не встает нужна помощьНастройка сервера/ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад