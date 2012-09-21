Требуется оптимальная настройка mysql для работы с базами размером в 50-60GB. Сервер работает на базе Freebsd 7.2. Жду Ваши предложения.
Развернуть и настроить Project Server
Намечается проект SharePoint + Project
Я проект менеджер.
Чтобы взяться за прокет ищу исполнителей.
Желательно в Алма-Ате.
Заявки фрилансеров
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