Развернуть и настроить Project Server

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Закрыт2 заявки134 просмотра

Намечается проект SharePoint + Project

Я проект менеджер.

Чтобы взяться за прокет ищу исполнителей.

Желательно в Алма-Ате.

13 лет назад
fatkin
69 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров