Установка и настройка Asterisk

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен3 заявки190 просмотров

Требуется установить:

любой пакет Asterisk с веб интерфейсом (FreePBX, Elastix) желательно с русским.

P.S. Сервер еще не выбрал, но видимо выберу сервер на CentOS.

Настроить: на работу с SIP номерами...

При поступлении звонка на sip номер:

1. Проверить наличие этого номера в SQL базе

2. поднять трубку

3. проговорить фаил mp3

4. положить трубку

5. Записать данные в базу SQL

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Просьба указывайте предполагаемую цену работы.

AsteriskCentOSSQL
13 лет назад
wizi
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

nixll
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$60
1 день
Всё сделано быстро и качественно, очень приятно работать. Чувствуется профессионализм и глубокое знание всех аспектов выполняемой работы. Рекомендую.
Отличный заказчик, приятный в общении, своевременная оплата, одним словом Рекомендую !

Заявки фрилансеров

nixll
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад