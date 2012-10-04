На хостинге имеется одна база данных на которой десять сайтов. Все это нужно оптимизировать.
Установка и настройка Asterisk
Требуется установить:
любой пакет Asterisk с веб интерфейсом (FreePBX, Elastix) желательно с русским.
P.S. Сервер еще не выбрал, но видимо выберу сервер на CentOS.
Настроить: на работу с SIP номерами...
При поступлении звонка на sip номер:
1. Проверить наличие этого номера в SQL базе
2. поднять трубку
3. проговорить фаил mp3
4. положить трубку
5. Записать данные в базу SQL
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Просьба указывайте предполагаемую цену работы.
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