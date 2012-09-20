Необходимо оптимизировать базу данных

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок128 просмотров

На хостинге имеется одна база данных на которой десять сайтов. Все это нужно оптимизировать.

13 лет назад
Obadaya
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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