Имеется рабочий сервер и доступ по ssh к нему. На сервере установлена ОС CentOS 5.x (по крайней мере так говорят хостеры) Необходимо настроить работу FTP (так чтобы к сайту можно было ...
Подключить ssl сертификат к домену
Подключить ssl сертификат к домену Сomodo Positive SSL сертификат куплен(файлы имеються) но чего то не встает нужна помощь
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть два роутера. Первый, раздающий dlink dir 628 с родной прошивкой, работает нормально, претензий не имею. Второй, тплинк 941нд с прошивкой ddwrt. Не могу заставить их работать вместе. Туполинк должен работать в режиме клиента и ...Закрыт13 лет назад
На выделенном сервер (dedicated server) установленны webmin, virtualmin, apatch, phpmyadmin. Необходимо подключение к mycql через phpmyadmin, а так же при помощи внешних програм типа mycql front. Не могу подключиться к phpmyadmin. Ответ сервера: ...Завершен13 лет назад
Нужно настроить веб сервер apache обработка php mysql 5.5 специфическая настройка база данных которая на винчестере должна дублироваться в оперативную память mongodb вспомогательные программы webmin, phpmyadmin, moadmin ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть бэкап сайта и базы данных (sql). Движок - Wordpress. Нужно установить на хостинг, чтобы всё работало. Хостинг - hostinger точка com.ua. Пишите цену.Настройка сервера/ПО12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Главная задача - нужно увеличить скорость работы сайта. Хостинг - VPS / CentOS i386 Сайт на joomla (без virtuemart) - http://samdom.com.ua Возможна настройка кеширования, nginx, прочее.. Предлагайте ...Закрыт13 лет назад
Требуется установка svn на сервер. Пишите цену. Сервер Debian lenny.Завершен13 лет назад
Требуется корректно настроить маршрутизацию между офисом и ДЦ по VPN ipsec. Тунель сейчас поднят и все работает. Кроме вебинтерфейса почтового сервера который стоит в ДЦ. Он почему то жутко тормозит .Подозреваю что нужно как ...Настройка сервера/ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
В наличии имеется нетбук китайского производства с ARMv5-процессором и Android`ом на борту(линк №1 внизу). Необходимо исхитриться и установить на него любую адекватную версию Linux. Прикрутить к этой сборке поддержку работы 3G модема(есть большой выбор из ...Закрыт13 лет назад
Нужно установить RTMP сервер на вебсервер FreeBSDЗакрыт13 лет назад