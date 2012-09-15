Перенос сайта на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт12 заявок141 просмотр

Есть бэкап сайта и базы данных (sql). Движок - Wordpress. Нужно установить на хостинг, чтобы всё работало. Хостинг - hostinger точка com.ua. Пишите цену.

SQLWordPress
13 лет назад
tukunf
41 год
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров