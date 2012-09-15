Главная задача - нужно увеличить скорость работы сайта. Хостинг - VPS / CentOS i386 Сайт на joomla (без virtuemart) - http://samdom.com.ua Возможна настройка кеширования, nginx, прочее.. Предлагайте ...
Перенос сайта на другой хостинг
Есть бэкап сайта и базы данных (sql). Движок - Wordpress. Нужно установить на хостинг, чтобы всё работало. Хостинг - hostinger точка com.ua. Пишите цену.
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