Донастройка сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен4 заявки115 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Компания, в которой я работаю арендовала сервер в хетзнере. Сервер уже поднят и запущен, на нем установлены Debian 6.0, весь джентльменский наборчик (php, mysql, apache и тд.) и панель управления хостингом ISPmanager.

На данный момент требуется донастройка сервера по-мелочам: сделать редиректы, изменить адрес панели, обновить phpmyadmin до актуальной версии. У нас куплен и установлен SSL сертификат безопасности, который висит на поддомене, именно на этот поддомен и нужно будет "посадить" адреса ispmanager и phpmyadmin и запретить запуск этих приложений по другим адресам. Это краткое описание задачи, более подробное описание дам исполнителю.

Плюс к этому нужно, чтобы Вы посмотрели на все настройки и установленное ПО своим профессиональным взглядом и посоветовали, что и как лучше поменять, если в этом есть необходимость. Грубо говоря нужна консультация по оптимизации под наши нужды.

Указывайте, пожалуйста, ориентировочную стоимость Ваших услуг!

ApacheDebianMySQLPHPISPmanager
13 лет назад
alexratner
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Максим великолепный исполнитель!!! Сделал все очень быстро, не смотря на сложность задачи. Отвечал быстро и грамотно на все вопросы и часть работы сделал бесплатно. Очень доволен сотрудничеством. Всем рекомендую!
Прекрасный заказчик, приятный в общении, без задержек с оплатой, рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

asdffdsa
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад