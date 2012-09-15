Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Компания, в которой я работаю арендовала сервер в хетзнере. Сервер уже поднят и запущен, на нем установлены Debian 6.0, весь джентльменский наборчик (php, mysql, apache и тд.) и панель управления хостингом ISPmanager.

На данный момент требуется донастройка сервера по-мелочам: сделать редиректы, изменить адрес панели, обновить phpmyadmin до актуальной версии. У нас куплен и установлен SSL сертификат безопасности, который висит на поддомене, именно на этот поддомен и нужно будет "посадить" адреса ispmanager и phpmyadmin и запретить запуск этих приложений по другим адресам. Это краткое описание задачи, более подробное описание дам исполнителю.

Плюс к этому нужно, чтобы Вы посмотрели на все настройки и установленное ПО своим профессиональным взглядом и посоветовали, что и как лучше поменять, если в этом есть необходимость. Грубо говоря нужна консультация по оптимизации под наши нужды.

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