Установка и настройка серверного программного обеспечения
Linux/FreeBSD/Windows
Установка и настройка серверного программного обеспечения.
Обновление установленного на сервере программного обеспечения;
Круглосуточный мониторинг работы сервера и оперативное устранение возможных сбоев и иных проблем, связанных с функционированием сервера
Оказание услуг регистрации доменов в различных зонах.
Оказание хостинговых услуг.
jabber & email:
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
11 лет назад
Drupal
Все было сделано оперативно и качественно. Рекомендую!
$15
10 баллов
11 лет назад
Nginx
Прекрасная консультация. Пошаговые инструкции. Все работает. Всем довольны. Будем обращаться.
Ответный отзыв
Без проблем сделала то, что я говорил, четкая постановка и быстрая оплата, рекомендую к сотрудничеству.
$25
10 баллов
11 лет назад
1С
Работа сделана отлично!
$50
10 баллов
11 лет назад
PrestaShop
Максим оперативно буквально за 10 мин справился с работой по настройке почтовых извещений, с которой не справились опытная Мажородомовская техподдерка. Теперь я смогу запустить в работу интернет-магазин. Рекомендую +1!
Ответный отзыв
Приятный в общении человек, без лишних вопросов и задержек с оплатой, рекомендую :)
$20
10 баллов
12 лет назад
DebianPHP
Выполнил все четко и в кратчайшие сроки! рекомендую!
Системное администрирование
47 отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
Служба поддержки
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга