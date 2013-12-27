asdffdsa

Александрович asdffdsa

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Установка и настройка серверного программного обеспечения

Linux/FreeBSD/Windows

Установка и настройка серверного программного обеспечения.

Обновление установленного на сервере программного обеспечения;

Круглосуточный мониторинг работы сервера и оперативное устранение возможных сбоев и иных проблем, связанных с функционированием сервера

Оказание услуг регистрации доменов в различных зонах.

Оказание хостинговых услуг.

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[email protected]

Отзывы заказчиков

MAKmaster
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Не получается запустить Drupal
Drupal
Все было сделано оперативно и качественно. Рекомендую!
Все ок, рекомендую.
Ответный отзыв
Nina_01
Нина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Консультация по VPS
Nginx
Прекрасная консультация. Пошаговые инструкции. Все работает. Всем довольны. Будем обращаться.
Без проблем сделала то, что я говорил, четкая постановка и быстрая оплата, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
sergio-z
Сергей 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Перенос сайта на VDS хостинг (1с битрикс)
Работа сделана отлично!
Все ок, рекомендую.
Ответный отзыв
Myaut
Демид 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Починить почтовые извещения. Выделенные сервер.
PrestaShop
Максим оперативно буквально за 10 мин справился с работой по настройке почтовых извещений, с которой не справились опытная Мажородомовская техподдерка. Теперь я смогу запустить в работу интернет-магазин. Рекомендую +1!
Приятный в общении человек, без лишних вопросов и задержек с оплатой, рекомендую :)
Ответный отзыв
kosmoprince
56 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Downgrade с php 5.4 до 5.2
DebianPHP
Выполнил все четко и в кратчайшие сроки! рекомендую!
Все ок, рекомендую.
Ответный отзыв
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