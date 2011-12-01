Сайты под ключ, Интернет магазины, CMS Wordpress. Специалист. ИП

Добрый день! позвольте мне представить вам наши услуги.

Персональный сайт https://demidzolotukhin.ru

Порфтолио на Behance со ссылками на готовые работы - https://www.behance.net/demidzolotukhin

Аккаунт на бирже FL.ru - https://www.fl.ru/users/Myaut/

Аккаунт на бирже Odesk.com - https://www.odesk.com/users/~01859673d3c3533d32

Разработка дизайна сайтов.

Интересные идеи, необычная реализация. Удобный интерфейс и эффективность в работе. Закажите дизайн который будет приносить вам прибыль и успех!

Разработка сайтов на CMS Wordpress.

Мы одни из самых квалифицированных разработчиков Wordpress по Красноярску. Все корпоративные сайты сделаны исключительно на Wordpress так как считаем ее лучшей в своем классе. Заказывайте сайт который будет надежным источником вашей прибыли

Создание интернет магазинов на CMS Prestashop

Разработка и последующее развитие интернет магазинов это сложная и трудоемкая задача. Для которой нужны современные технологии - одна из них система администрирования магазинов Prestashop. Удобная и быстрая. которая позволяет развернуть на своей базе магазин функционала любого уровня, множество функций от массового импорта данных до оплаты по банковским картам или электронными деньгами.

ИП Золотухин Д.О.

ИНН: 246304961093

660074, Россия, г.Красноярск, ул .Киренского 7-5.