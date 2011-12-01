Myaut

Демид Золотухин Myaut

 
38 летРоссия/Красноярск
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Сайты под ключ, Интернет магазины, CMS Wordpress. Специалист. ИП

Добрый день! позвольте мне представить вам наши услуги.

Персональный сайт https://demidzolotukhin.ru

Порфтолио на Behance со ссылками на готовые работы - https://www.behance.net/demidzolotukhin

Аккаунт на бирже FL.ru -   https://www.fl.ru/users/Myaut/

Аккаунт на бирже Odesk.com - https://www.odesk.com/users/~01859673d3c3533d32

Разработка дизайна сайтов.

Интересные идеи, необычная реализация. Удобный интерфейс и эффективность в работе. Закажите дизайн который будет приносить вам прибыль и успех!

Разработка сайтов на CMS Wordpress.

Мы одни из самых квалифицированных разработчиков Wordpress по Красноярску. Все корпоративные сайты сделаны исключительно на Wordpress так как считаем ее лучшей в своем классе. Заказывайте сайт который будет надежным источником вашей прибыли

Создание интернет магазинов на CMS Prestashop

Разработка и последующее развитие интернет магазинов это сложная и трудоемкая задача. Для которой нужны современные технологии - одна из них система администрирования магазинов Prestashop. Удобная и быстрая. которая позволяет развернуть на своей базе магазин функционала любого уровня, множество функций от массового импорта данных до оплаты по банковским картам или электронными деньгами.

ИП Золотухин Д.О.

ИНН: 246304961093

660074, Россия,  г.Красноярск, ул .Киренского 7-5.

WordPressДизайн сайтаPrestashop
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Hungry_Hunter
Артем 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
41 отзыв
$5
10 баллов
11 лет назад
Wordpress. Баг Qtranslate и Tinymce Advanced
Демид активно поучаствовал в процессе поиска бага плагинов, предложил различные идеи. В итоге общими усилиями проблема была решена. Спасибо за помощь.
Сотрудничество с Артемом оставило приятное впечатление. Интересная задача и оперативные комментарии к ней способствовали быстрому решению. +1
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$8/час
от $50от 1 часа
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$8/час
от $150от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$8/час
от $300от 1 часа
нет рейтинга