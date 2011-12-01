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Персональный сайт https://demidzolotukhin.ru
Порфтолио на Behance со ссылками на готовые работы - https://www.behance.net/demidzolotukhin
Аккаунт на бирже FL.ru - https://www.fl.ru/users/Myaut/
Аккаунт на бирже Odesk.com - https://www.odesk.com/users/~01859673d3c3533d32
Разработка дизайна сайтов.
Интересные идеи, необычная реализация. Удобный интерфейс и эффективность в работе. Закажите дизайн который будет приносить вам прибыль и успех!
Разработка сайтов на CMS Wordpress.
Мы одни из самых квалифицированных разработчиков Wordpress по Красноярску. Все корпоративные сайты сделаны исключительно на Wordpress так как считаем ее лучшей в своем классе. Заказывайте сайт который будет надежным источником вашей прибыли
Создание интернет магазинов на CMS Prestashop
Разработка и последующее развитие интернет магазинов это сложная и трудоемкая задача. Для которой нужны современные технологии - одна из них система администрирования магазинов Prestashop. Удобная и быстрая. которая позволяет развернуть на своей базе магазин функционала любого уровня, множество функций от массового импорта данных до оплаты по банковским картам или электронными деньгами.
ИП Золотухин Д.О.
ИНН: 246304961093
660074, Россия, г.Красноярск, ул .Киренского 7-5.
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