Работой доволен, все сделано в соответствии с ТЗ. Всегда на связи, никаких "непредсказуемостей", правки без проблем, работает до 100% результата. С коммуникацией все хорошо, никаких непоняток, все вопросы решает быстро. Полное понимание темы. Буду сотрудничать и всем рекомендую. Сергей еще раз спасибо.