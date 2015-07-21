Коротко обо мне
HTML - вёрстка, Лендинги на WordPress, интернет-магазины на OpenCart
Выполняю качественно HTML вёрстку любой сложности. HTML 5 + CSS 3.
Валидно, кроссбраузерно(Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+) с комментариями.
Адаптивная вёрстка.
Вёрстка с использованием Bootstrap.
Установка JQuery плагинов: Слайдеры, Счётчики и прочее.
Создание лендинг пейдж на базе Wordpress.
Верстка и натяжка на OpenCart
Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
9 лет назад
Благодарю за хорошую работу! +1
Ответный отзыв
Отличный проект, замечательный заказчик. Оплата без задержек
$40
10 баллов
10 лет назад
Качественно сделал работу. Скорость работы тоже на высоте
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Приятно работать. Проверка работы и оплата моментально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$30
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Всё выполнено качественно, в срок и при этом недорого. Спасибо за работу, с удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Оплачивает незамедлительно, работу принимает быстро. Очень доволен сотрудничеством!
$40
10 баллов
10 лет назад
Bootstrap
Сотрудничество прошло успешно, качеством работы доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Интересный проект. Оплата своевременная. Рад был сотрудничеству
$180
10 баллов
10 лет назад
Работой доволен, все сделано в соответствии с ТЗ. Всегда на связи, никаких "непредсказуемостей", правки без проблем, работает до 100% результата. С коммуникацией все хорошо, никаких непоняток, все вопросы решает быстро. Полное понимание темы. Буду сотрудничать и всем рекомендую. Сергей еще раз спасибо.
Ответный отзыв
Остался очень доволен сотрудничеством. Задачи были поставлены четко и ясно, оплата произведена вовремя. Буду рад новому заданию)
HTML-верстка
14 отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
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