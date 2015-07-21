slonyaka

Сергей Слончаков slonyaka

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Коротко обо мне

HTML - вёрстка, Лендинги на WordPress, интернет-магазины на OpenCart

Выполняю качественно HTML вёрстку любой сложности. HTML 5 + CSS 3.

Валидно, кроссбраузерно(Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+) с комментариями.

Адаптивная вёрстка.

Вёрстка с использованием Bootstrap.

Установка JQuery плагинов: Слайдеры, Счётчики и прочее.

Создание лендинг пейдж на базе Wordpress.

Верстка и натяжка на OpenCart

Отзывы заказчиков

Myaut
Демид 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
$45
10 баллов
9 лет назад
Верстка лендинга Bootstrap3
Благодарю за хорошую работу! +1
Отличный проект, замечательный заказчик. Оплата без задержек
Ответный отзыв
maksav
Павел 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Верстка лейдинга
Качественно сделал работу. Скорость работы тоже на высоте
Замечательный заказчик. Приятно работать. Проверка работы и оплата моментально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Адаптивная вёрстка макета.
Отличный исполнитель. Всё выполнено качественно, в срок и при этом недорого. Спасибо за работу, с удовольствием продолжу сотрудничество.
Очень хороший заказчик. Оплачивает незамедлительно, работу принимает быстро. Очень доволен сотрудничеством!
Ответный отзыв
boykov
Павел 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Сверстать лендинг
Bootstrap
Сотрудничество прошло успешно, качеством работы доволен. Рекомендую!
Хороший заказчик. Интересный проект. Оплата своевременная. Рад был сотрудничеству
Ответный отзыв
Klevermart
Сергей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$180
10 баллов
10 лет назад
Cверстать 5 главных страниц для 5 разных магазинов по PSD макетам
Работой доволен, все сделано в соответствии с ТЗ. Всегда на связи, никаких "непредсказуемостей", правки без проблем, работает до 100% результата. С коммуникацией все хорошо, никаких непоняток, все вопросы решает быстро. Полное понимание темы. Буду сотрудничать и всем рекомендую. Сергей еще раз спасибо.
Остался очень доволен сотрудничеством. Задачи были поставлены четко и ясно, оплата произведена вовремя. Буду рад новому заданию)
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HTML-верстка
14 отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
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