maksav

Павел Игнатьев maksav

 
45 летРоссия/Чехов
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$9
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Alexandr_Agysov
Александр 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$9
9 баллов
7 лет назад
Верстка одностроничника
Хороший заказчик. ТЗ понятное хотя и было увеличено во время выполнения. Но оплату получил даже больше чем договаривались. Рекомендую.
Хорошо сделал свою работу. По срокам конечно получилось задержка, но все ошибки, недочеты, глюки были исправлены. Рекомендую ответственно относится к работе. Спасибо за работу
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Comrade_Pyotr
Пётр 
27 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
$30
10 баллов
7 лет назад
Озвучивание текста
Оплата в срок, оперативная связь, интересная задача. Отличный заказчик!
Быстро все сделал. Без лишних вопросов Все понял по ТЗ правильно.
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design2016
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта – разработка
Благодарю за сотрудничество, все отлично, оплата вовремя. Рекомендую.
Не сразу друг друга поняли Но в итоге получилось все хорошо. Работай доволен.
Ответный отзыв
alinaivakhnenko
Алина 
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Макет для высечки коробки
И Вам спасибо! Было приятно сотрудничать!
Спасибо за работу! Все сделали хорошо. В понедельник к нам уже привезут нашу коробочку.
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Di-Grand
Данилюк 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Сделать адаптивный дизайн
Все хорошо, сработались отлично. Оплату получил даже больше ожидаемой. За что отдельное спасибо. Обращайтесь, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Что нужно сделать понимает с полуслова. Сделали все быстро. Спасибо за работу.
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