Нарисовать сюжет в виде комикса из 4 рисунков (блоков). ТЗ есть. наверно лучше на листе и потом все отсканировать. Для художника это проще будет. Или есть другие варианты
- $15Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $5
нужно озвучить текст для видео. 380 слов мужской голосОзвучивание3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Мужской голос. 22 небольших роликов по 4 - 6 предложений. по три дубля на каждый роликОзвучивание1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $20
Нужно написать текст для видео длиной около минуты. Поэтому много текста не нужно примерно 500 знаков на один товар Для видео обзоров на 32 видео.Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
1. HTML5 Адаптация под мобильные браузеры 2. Сайт должен нормально работать в во всех браузерах 3. Красивый код без ошибокЗавершен7 лет назад
- $3
Видео 40 секунд мужской голос. можно искусственен создать не большой дефект речи. Не выговаривает рОзвучивание5 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать дизайн сайта одностраничник. По ТЗ.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо собрать макет для высечки коробки. Необходимые изображения и контур высечки в наличииДизайн продукции1 исполнительЗавершен7 лет назад
Размер 300x420 мм для наклейки на коробку с товаромДизайн продукции7 заявокЗакрыт7 лет назад
Действующем сайте нужно сделать адаптивный дизайн. И не большие доработки на javascriptЗавершен8 лет назад
Доработать корзину на javascript под выбор точек самовывоза или доставки Сделать адаптивный дизайн.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требования: 1. HTML5 Адаптация под мобильные браузеры 2. Сайт должен нормально работать в во всех браузерахЗавершен8 лет назад
Требования: 1.Адаптация под мобильные браузеры 2. Кроссбраузерность. Сайт должен нормально работать в во всех браузерахЗавершен8 лет назад
- $60
сверстать лендинг плачу не больше 60$HTML-верстка45 заявокЗакрыт9 лет назад
- $80
Нужно сделать дизайн для одностраничного сайта Ваши сроки и цена Цена не дороже 79,99$Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад