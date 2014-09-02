Необходимо сверстать сайт с 9 страницами с учётом адаптивности. Файлы в архиве: https://www.sendspace.com/file/1a6a9g
Верстка сайта на Bootstrap
Доброе утро коллеги.
Нужно сделать адаптивную верстку сайта на Bootstrap.
Пишите обязательно ваши цены и сроки.
Пример анимации на главной
Краткое ТЗ
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Макет НЕ фиксированный по ширине.
Мин. ширина контентной области — 940 пк. (при ресайзе блоки в контентной области уменьшаются)
Мин. ширина окна браузера — 980 пк.
Макс. ширина контентной области — 1170 пк. (при ресайзе блоки становятся как на макете). Пример подобного адаптива http://liquidapsive.com/ (в верхней выпадашке выбрать Liquid)
Общий фон и фон блоков тянется на 100% ширины окна браузера.
Футер должен быть прижат к низу окна всегда.
Карусели на мобильных устройствах должны прокручиваться свайпом.
Вёрстка должна собираться на сервере верстальщика, ссылки в меню должны быть перелинкованы для удобного перехода по страницам.
Желательно при вёрстке использовать html-фреймворк Bootstrap http://getbootstrap.com/).
Все модальные окна не требующие каких-то действий от пользователя (нажимания кнопок, переключателей и пр.) являются информационными и закрываются автоматически плавно исчезая (или с др. эффектом на усмотрение верстальщика) после 5 сек. Модальные окна закрываются нажатием на крестик или кликом в любой области сайта.
На главной странице сайта логотип не должен быть кликабелен.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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