Верстка сайта на Bootstrap

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок226 просмотров

Доброе утро коллеги.

Нужно сделать адаптивную верстку сайта на Bootstrap.

Пишите обязательно ваши цены и сроки.

Пример анимации на главной

http://itistest.webflow.com/

Краткое ТЗ

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Макет НЕ фиксированный по ширине.

Мин. ширина контентной области — 940 пк. (при ресайзе блоки в контентной области уменьшаются)

Мин. ширина окна браузера — 980 пк.

Макс. ширина контентной области — 1170 пк. (при ресайзе блоки становятся как на макете). Пример подобного адаптива http://liquidapsive.com/ (в верхней выпадашке выбрать Liquid)

Общий фон и фон блоков тянется на 100% ширины окна браузера.

Футер должен быть прижат к низу окна всегда.

Карусели на мобильных устройствах должны прокручиваться свайпом.

Вёрстка должна собираться на сервере верстальщика, ссылки в меню должны быть перелинкованы для удобного перехода по страницам.

Желательно при вёрстке использовать html-фреймворк Bootstrap http://getbootstrap.com/).

Все модальные окна не требующие каких-то действий от пользователя (нажимания кнопок, переключателей и пр.) являются информационными и закрываются автоматически плавно исчезая (или с др. эффектом на усмотрение верстальщика) после 5 сек. Модальные окна закрываются нажатием на крестик или кликом в любой области сайта.

На главной странице сайта логотип не должен быть кликабелен.

BootstrapHTML
11 лет назад
Myaut
Демид 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

joom-master
Станислав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$200
6 дней
Станислав хорошо справился со сложной версткой дизайна на базе Bootstrap. Предложил свое видение масштабирования макета. Благодаря ему разработанный в будущем сайт будет высокотехнологичный с точки зрения универсальности использования на разных видах устройствах. Рекомендую как надежного специалиста. +1
Понравилось работать над проектом Демида, он был сложный, но довольно интересный, именно от таких проектов получаешь больше знаний и умений. Заказчик, Демид хороший, четко поставлена задача, решает конечный исход проекта. Все вопросы всегда по существу, не отвлекает во время работы. Оплата моментальная. Надеюсь в дальнейшем еще по сотрудничаем.

Заявки фрилансеров

joom-master
Станислав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

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