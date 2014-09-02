Верстка сайта на Bootstrap

Доброе утро коллеги.

Нужно сделать адаптивную верстку сайта на Bootstrap.

Пишите обязательно ваши цены и сроки.

Пример анимации на главной

http://itistest.webflow.com/

Краткое ТЗ

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Макет НЕ фиксированный по ширине.

Мин. ширина контентной области — 940 пк. (при ресайзе блоки в контентной области уменьшаются)

Мин. ширина окна браузера — 980 пк.

Макс. ширина контентной области — 1170 пк. (при ресайзе блоки становятся как на макете). Пример подобного адаптива http://liquidapsive.com/ (в верхней выпадашке выбрать Liquid)

Общий фон и фон блоков тянется на 100% ширины окна браузера.

Футер должен быть прижат к низу окна всегда.

Карусели на мобильных устройствах должны прокручиваться свайпом.

Вёрстка должна собираться на сервере верстальщика, ссылки в меню должны быть перелинкованы для удобного перехода по страницам.

Желательно при вёрстке использовать html-фреймворк Bootstrap http://getbootstrap.com/).

Все модальные окна не требующие каких-то действий от пользователя (нажимания кнопок, переключателей и пр.) являются информационными и закрываются автоматически плавно исчезая (или с др. эффектом на усмотрение верстальщика) после 5 сек. Модальные окна закрываются нажатием на крестик или кликом в любой области сайта.

На главной странице сайта логотип не должен быть кликабелен.