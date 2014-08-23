Необходимо сверстать сайт

Если в начале сотрудничества фрилансер выходил на связь и показывал процессы работы, то по окончанию им указанного срока (3 дня) коммуникация начала обрываться. Было названо много веских причин, почему он не успевает, было сделано ещё больше обещаний. 10 дней со дня начала работы — ни слуху, ни духу. Итог: фрилансер (то ли Павел, то ли Александр...) получил деньги после того, как показал почти оконченную работу, переслал часть проекта и ИСЧЕЗ! Работаю с ресурсом давно и ни разу не было обмана. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!! P.S.: Фрилансера зовут Александр, ему 21 год, из города Гайсин, Украина.