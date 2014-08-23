Необходимо сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок512 просмотров

Необходимо сверстать сайт с 9 страницами с учётом адаптивности.

Файлы в архиве: https://www.sendspace.com/file/1a6a9g

11 лет назад
freshcom
48 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

pro_web_090
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$170
3 дня
Если в начале сотрудничества фрилансер выходил на связь и показывал процессы работы, то по окончанию им указанного срока (3 дня) коммуникация начала обрываться. Было названо много веских причин, почему он не успевает, было сделано ещё больше обещаний. 10 дней со дня начала работы — ни слуху, ни духу. Итог: фрилансер (то ли Павел, то ли Александр...) получил деньги после того, как показал почти оконченную работу, переслал часть проекта и ИСЧЕЗ! Работаю с ресурсом давно и ни разу не было обмана. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!! P.S.: Фрилансера зовут Александр, ему 21 год, из города Гайсин, Украина.

Заявки фрилансеров

pro_web_090
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад