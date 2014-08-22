Разработка страниц личного кабинета LINKINTEL

- удаленная работа, гибкий график, но не менее 15 часов в неделю

- разработка страниц личного кабинета оператора связи, веб верстка страниц сайта на стандартный движок

- есть документированная схема взаимодействия скриптов веб-страниц и ядра личного кабинета, ф-ии части ядра не входят в задачи разработки

- взаимодействие с ядром по протоколу SOAP

- знание perl, php, css, html

- задачи ставятся в системе веб-траблтикет, осуществляется приемка, которая контроллируется сотрудниками работодателя

- отладочное тестирование, в т.ч. на кроссбраузерность на стороне исполнителя

- работа по договору, оплата за выполненные часы