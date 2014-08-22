Вычистить html страничку от лишнего кода (удалить всё лишнее) Заменить анимацию js на animate.css http://daneden.github.io/animate.css/ http://habrahabr.ru/post/190646/ В конечном итоге вся анимация должна быть реализована на css ...
Разработка страниц личного кабинета LINKINTEL
- удаленная работа, гибкий график, но не менее 15 часов в неделю
- разработка страниц личного кабинета оператора связи, веб верстка страниц сайта на стандартный движок
- есть документированная схема взаимодействия скриптов веб-страниц и ядра личного кабинета, ф-ии части ядра не входят в задачи разработки
- взаимодействие с ядром по протоколу SOAP
- знание perl, php, css, html
- задачи ставятся в системе веб-траблтикет, осуществляется приемка, которая контроллируется сотрудниками работодателя
- отладочное тестирование, в т.ч. на кроссбраузерность на стороне исполнителя
- работа по договору, оплата за выполненные часы
Заявки фрилансеров
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