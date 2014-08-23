Поправить верстку

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок183 просмотра

Нужно поправить верстку сайта http://goo.gl/FzhRrL чтобы было бы как в приложении (размер 1:1, уменьшить изображения, отцентровать, увеличивание по сторонам на более широких экранах)

Работа срочная

Оплата вебмани

11 лет назад
readweb
38 лет
16 лет в сервисе
Был
19 дней назад

Выбранный исполнитель

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$20
1 день
Все быстро и качественно! Спасибо! Буду обращаться еще.
Все хорошо, рекомендую. Четко поставленная задача, быстрая оплата. Мои лучшие рекомендации. Буду рад еще по работать.

Заявки фрилансеров

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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