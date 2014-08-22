Доброго времени суток! Нужна помощь верстальщика с опытом работы с Joomla сайтами. Сайт в основном уже сверстан, но есть проблемы с отображением в разных браузерах и несколько мелких ...
Вёрстка под CMS
Добрый день! Мне нужно выполнить вёрстку под какую-либо cms ( DLE, WP и т.д ). Скриншот макета прикреплён в данном посте. Жду ваших предложений, после выберу исполнителя.
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