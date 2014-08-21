Создать форму подписки привязанную к GetResponse

Есть вот этот лендинг: http://z9a6sdtk.plp7.ru

Есть аккаунт гетреспонс и код формы.

У гетреспонса дизайн форм никакой, потому нужно, что бы эта форма отправляла данные мне на гетреспонс.

Я вам вышлю код формы гетреспонс. Это все, что есть. Исходного кода формы с сайта http://z9a6sdtk.plp7.ru нету.

На выходе хочу получить html-код работающей формы.