Изменения в страницу сайта.

Сайт secm.ru .

1)Заголовок на мобильных устройствах налезает на телефон, нужно сделать так, чтобы отображалось как на ПК.

2)На странице католог сделать 7 окошек с лого товара и пояснением сверху. http://www.pictureshack.ru/view_87883_Untitled.png

3)На главную страницу добавить текст, напишу какой уже исполнителю.

4) Значки в блоке гарантии качества сделать читабельными-большими и увеличить шрифт- толщину в тексте блока.