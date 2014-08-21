Сверстать простую страничку

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Завершен14 заявок335 просмотров

Валидно

Кроссбраузерно

http://i.gyazo.com/61fe66ae115a60b12a45c0bc04f27288.png

11 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$5
1 день
Рекомендую!
Рекомендую. Быстрая оплата, четкая задача. Все супер.

Заявки фрилансеров

bohdan_vasylenko
Богдан 
32 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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