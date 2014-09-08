Сверстать макет одностраничного сайта

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок210 просмотров

Сверстать макет одностраничного сайта

скрин в приложении

11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Qurbanov
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
37 отзывов
11 лет назад
$70
3 дня
Спасибо супер-верстальщику Волкову Роману за отличную работу ! :)
Очень доволен заказчиком! Максимально подробно и ясно описывает все свои пожелания. Всегда на связи и очень быстро принимает решения по любым вопросам! По оплате все строго. Вовремя и без напоминаний. Сергей спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Qurbanov
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
37 отзывов
11 лет назад

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