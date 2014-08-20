Сверстать сайт по DLE. Главную показать к утру. В заявках оставляйте скайп. Макеты по запросу.
Сделать верстку
Нужно сверстать 3 страници на завтра, до 11 по Киеву. Страници просты до безобразия, но есть 2 слайдера, которые должны работать. Картинки уже вырезаны, и часть html кода есть.
В приложении вырезанные картинки, кусок верстки и макеты в jpg. Исполнителю дам psd макеты.
Заявки фрилансеров
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