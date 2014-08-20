Перенести сайт на HTML или сверстать с его с 0

Нужно перенести сайта с CMS на HTML + перенести калькулятор на PHP или JAVA.

Небольшие изменения в дизайне (добавить надписи и т.д.)

Адрес сайта vent-fasadi.ru

Нужно перенести сайт на HTML + мелкие правки по сайту+ привязать скрипт реферальных хвостов (скрипт есть его нужно только интегрировать в формы). Обработку калькулятора + некоторые изменения по калькуляторы (СМОТРИ ТЗ). К калькулятору привязана отправка рассчета на почту. Можете себе отправить расчет и посмотреть как он выглядит сейчас (ЕСТЬ ТЗ для просчета УПРОЩЕНО).

СРОКИ 2 ДНЯ!

ПРИКРЕПИЛ ТЗ по калькулятору и переделке от существующего варианта. Подкоретировал задание.