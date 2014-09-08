Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки213 просмотров

Макет прилагаю (не исходник), сразу пишите цену и сроки. Связь желательно по скайпу.

11 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
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Заявки фрилансеров

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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