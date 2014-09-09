Требуется удаленное сотрудничество с веб-программистом + верстальщиком в 1 лице. Знание CMS OpenCard. Принципы работы: 1. Вы получаете psd-макет дизайна сайта, скриншоты того, как он должен выглядеть в конечном счете. ...
Доработать сайт
Сайт magnitniy-nomer.ru не видит яндекс. Ему полгода. Возможно, склеил его с другим. Надо устранить это.
Написать сео-тексты на сайт по нескольким запросам.
Доработать дизайн. Добавить все инструменты лэндинга.
УТП, схема работы. Акция.
Выбранный исполнитель
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