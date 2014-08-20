Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит профессиональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/. Мы ищем ...
Преподаватель web-дизайна
Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/.
Мы ищем наставников для передаси практического опыта и навыков владения профессией.
Требования:
Отличное знание в Adobe Photoshop и Dreamweaver, HTML и CSS
Отличное знание программного обеспечения Adobe Dreamweaver
Опыт преподавания, лекций, обучение и т.д.
Владение сертификации Adobe ACE является преимуществом
Знание работы в Adobe Flash Professional программного обеспечения является преимуществом
Знание английского языка для общения внутри компании
Условия работы: почасовая оплата или полная занятость (по договоренности).
Обязанности:
Начитка лекций,
Подготовка лекционного материала и сдача экзаменов,
общение со студентами, разработка новых учебных материалов.
Знание английского языка для коммуникации внутри компании.
Заявки фрилансеров
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