Преподаватель web-дизайна

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка136 просмотров

Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/.

Мы ищем наставников для передаси практического опыта и навыков владения профессией.

Требования:

Отличное знание в Adobe Photoshop и Dreamweaver, HTML и CSS

Отличное знание программного обеспечения Adobe Dreamweaver

Опыт преподавания, лекций, обучение и т.д.

Владение сертификации Adobe ACE является преимуществом

Знание работы в Adobe Flash Professional программного обеспечения является преимуществом

Знание английского языка для общения внутри компании

Условия работы: почасовая оплата или полная занятость (по договоренности).

Обязанности:

Начитка лекций,

Подготовка лекционного материала и сдача экзаменов,

общение со студентами, разработка новых учебных материалов.

Знание английского языка для коммуникации внутри компании.

CSSHTML
11 лет назад
Artell
53 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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