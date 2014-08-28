Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/. Мы ищем наставников для передаси практического опыта и навыков владения профессией. Требования: ...