Artell

Веремчук Тамара Artell

 
52 годаУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наставник графического дизайна

    $500

    Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит профессиональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/. Мы ищем наставников для обучения студентов практическим навыкам овладения профессией. Требования: ...

    InDesignIllustratorPhotoshop
    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наставник Autodesk AutoCAD, Revit, 3Ds Max

    $500

    Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/. Мы ищем наставников для передачи практических навыков владения профессией. Требования: - професиональные ...

    AutoCAD3ds Max
    Архитектура зданийнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Преподаватель web-дизайна

    $500

    Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/. Мы ищем наставников для передаси практического опыта и навыков владения профессией. Требования: ...

    HTMLCSSFlashPhotoshop
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Преподаватель программирования

    $1000

    Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит профессиональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/. Мы ищем наставников для обучения студентов практическим навыкам овладения профессией. Условия ...

    PHPJavascriptJava
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Преподаватель IT администрирования

    $1000

    Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит професииональное обучение в сфере ИТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ИТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/. Мы ищем наставников для обучения студентов практическим навыкам овладения профессией. Требования: ...

    LinuxSQL
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад