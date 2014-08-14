Наставник графического дизайна

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт2 заявки286 просмотров

Восточно-европейская компания "Link Group" (Белград,Сербия) проводит профессиональное обучение в сфере ІТ в Сербии, Румынии и Боснии, открывает школу прибыльной ІТ-карьеры и бизнес-школу в Украине http://www.link-academy.eu/.

Мы ищем наставников для обучения студентов практическим навыкам овладения профессией.

Требования:

Опыт преподавания и обучения

Наличие Adobe ACE сертификата будет преимуществом

Изучение новых технологий

хорошие коммуникативные и презентационные навыки.

Обязанности:

преподавание курсов Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign

Подготовка PPT презентаций, практических заданий и других материалов для обучения

Консультации для студентов курса

Условия работы: Полная или почасовая занятость, по договоренности сторон. Начало работы 1 сентября.

Знание английского языка необходимо для коммуникации внутри компании.

11 лет назад
Artell
53 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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