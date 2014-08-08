В связи с увеличением объема работ требуется 2-ой дизайнер. Полная занятость, удаленная работа. Обязанности — разработка дизайна: - полиграфия - наружная реклама - логотипы, фирменный стиль - дизайн ...
Верстка, планы этажей, копирование
Ищу работу на компьютере, постоянную или как дополнительный заработок (freelance). Я могу работать дома на своем компьютере, работу отправлять по интернету. Работаю в программах Corel, Illustrator, InDesign, Photoshop, Word, Excel. Есть опыт работы в полиграфии (типография), работа в издательском деле (верстка книг, журналов, буклетов), делаю планы этажей (floor plan) в программе 3D Home Architect, копирую инструкции, книги, справочники.
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