Верстка, планы этажей, копирование

Ищу работу на компьютере, постоянную или как дополнительный заработок (freelance). Я могу работать дома на своем компьютере, работу отправлять по интернету. Работаю в программах Corel, Illustrator, InDesign, Photoshop, Word, Excel. Есть опыт работы в полиграфии (типография), работа в издательском деле (верстка книг, журналов, буклетов), делаю планы этажей (floor plan) в программе 3D Home Architect, копирую инструкции, книги, справочники.