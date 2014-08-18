Создание каталога продукции (памятники)

Здравствуйте,

необходимо сверстать каталог продукции, по сути 3 страницы:

- Ситульная страница

- Страница с образцом (заголовок, фото изделия, описание + характеристики)

- Страница с доп. информацией (последняя)

Образец того, что нужно можно увидеть в приложнении, только нужен будет чуть более сложный фон и другой шрифт.

Все фото предоставляю. Некоторые нужно будет обтравить, но контуры изделий довольно простые, так что особой работы это не должно добавить.

Заранее спасибо за ваши предложения!