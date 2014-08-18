Уважаемые претенденты, 1. Необходимо разработать 3 макета плакатов А1 для размещения внутри офиса курсов www.aide.kiev.ua/academy/ соответственно. Привлекающее взгляд фото изображение, заглавие, тезисы, логотип бюро, "подробности уточняйте у менеджера" ...
Создание каталога продукции (памятники)
Здравствуйте,
необходимо сверстать каталог продукции, по сути 3 страницы:
- Ситульная страница
- Страница с образцом (заголовок, фото изделия, описание + характеристики)
- Страница с доп. информацией (последняя)
Образец того, что нужно можно увидеть в приложнении, только нужен будет чуть более сложный фон и другой шрифт.
Все фото предоставляю. Некоторые нужно будет обтравить, но контуры изделий довольно простые, так что особой работы это не должно добавить.
Заранее спасибо за ваши предложения!
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