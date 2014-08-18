Создание каталога продукции (памятники)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен21 заявка332 просмотра

Здравствуйте,

необходимо сверстать каталог продукции, по сути 3 страницы:

- Ситульная страница

- Страница с образцом (заголовок, фото изделия, описание + характеристики)

- Страница с доп. информацией (последняя)

Образец того, что нужно можно увидеть в приложнении, только нужен будет чуть более сложный фон и другой шрифт.

Все фото предоставляю. Некоторые нужно будет обтравить, но контуры изделий довольно простые, так что особой работы это не должно добавить.

Заранее спасибо за ваши предложения!

11 лет назад
for93t
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$62
3 дня
Мои аплодисменты! Алиция сделала отличный каталог, который в самой первой редакции всем очень понравился. Для меня удовольствие работать с профессионалами своего дела, такими, как Алиция. Спасибо!
Четко сформулированное задание, оперативные ответы и своевременная оплата - залог приятной работы и взаимопонимания. Была рада поработать с Вами, надеюсь не в последний раз. Рекомендую всем как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад