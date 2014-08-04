Нужно довольно срочно сделать несколько макетов в журнал А4. Оплата Яндекс-деньги, 1000 рублей за макет. Исходники высылаю только кандидатам с профильным портфолио.
Простые коллажи для сайта
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