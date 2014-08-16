Флаер А5 (паспорт на муз. инструмент)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки1243 просмотра
#1$50

Такое творческое задание решил вынести в конкурс:

необходимо создать дизайн и разработать макет паспорта на музыкальный инструмент. Формат А5, 4 страницы. Пример подобного прилагаю. Текстовое наполнение, логотип также.

Подробности - в ТЗ приложенном к проекту.

Вопросы, идеи по проекту - в ЛС.

Удачи

11 лет назад
Chomsky
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
5 часов назад
11 лет назад
#1
Доволен сотрудничеством. Елена хороший дизайнер, решила поставленную в конкурсе задачу.
Спасибо за сотрудничество. Осталось хорошее впечатление. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
5 часов назад
11 лет назад
#1

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