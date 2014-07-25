Необходимо оформить и подготовить к печати каталог (А4), фото и информацию предоставлю. Хочется видеть гармоничное расположение фотографий, текста, логотипа.
Вставка текста/изображ-й в ф-ы CorelDRAW из Excel
Ввод текста и вставка изображений в файлы CorelDRAW из Excel
Требуется ввод (копирование) текстовой информации и вставка («перетаскивание») изображений в файлы CorelDRAW, а также последующее их расположение (ввод, кадрирование и др.) в соответствии с макетом.
Необходимо:
- умение отлично работать в CorelDRAW, MS Excel
- внимательность
- умение придумать дизайн визитной карточки или объявления для газеты (или банера) [это просто ваше умение, ничего придумывать не нужно пока :)]
- наличие версии не ниже CorelDRAW X6
Подробные инструкции вот тут:
- откройте файл general-note-1.cdr
Оплата будет производиться по факту выполнения.
Например, сделали 10 страниц – получите оплату.
Работы много. Если нам понравится ваше качество исполнения. Мы увеличим размер вознаграждения и будем регулярно с вами струдничать.
За данный проект (для начала) предлагаем вам 30-40 рублей за страницу. Всего в проекте около 200 страниц.
Называйте ваши сроки выполнения работы и (обязательно!) присылайте одну готовую страницу из проекта (по ссылке можно скачать все необходимые файлы) – можно в jpg низкого качества, чтобы мы могли оценить качество вашей работы. Эта страница будет оплачена. Не забудьте указать предпочетаемый способ получения оплаты.
P.S. (!)
за первые 48 страниц заплатим по 40 рублей. Плюс еще 500 рублей "бонусных", если справитесь до среды (до 30 июля включительно -- к обеду, скажем). Оплату будем производить за каждые 10 страниц. Сначала оплачу тестовое задание, затем, как только сделаете 10 присылаете мне на почту, я проверяю работу и тутже оплачиваю, и далее в том же духе.
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