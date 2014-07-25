Вставка текста/изображ-й в ф-ы CorelDRAW из Excel

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт4 заявки348 просмотров

Ввод текста и вставка изображений в файлы CorelDRAW из Excel

Требуется ввод (копирование) текстовой информации и вставка («перетаскивание») изображений в файлы CorelDRAW, а также последующее их расположение (ввод, кадрирование и др.) в соответствии с макетом.

Необходимо:

- умение отлично работать в CorelDRAW, MS Excel

- внимательность

- умение придумать дизайн визитной карточки или объявления для газеты (или банера) [это просто ваше умение, ничего придумывать не нужно пока :)]

- наличие версии не ниже CorelDRAW X6

Подробные инструкции вот тут:

kofe.fm/FL/015/

- откройте файл general-note-1.cdr

Оплата будет производиться по факту выполнения.

Например, сделали 10 страниц – получите оплату.

Работы много. Если нам понравится ваше качество исполнения. Мы увеличим размер вознаграждения и будем регулярно с вами струдничать.

За данный проект (для начала) предлагаем вам 30-40 рублей за страницу. Всего в проекте около 200 страниц.

Называйте ваши сроки выполнения работы и (обязательно!) присылайте одну готовую страницу из проекта (по ссылке можно скачать все необходимые файлы) – можно в jpg низкого качества, чтобы мы могли оценить качество вашей работы. Эта страница будет оплачена. Не забудьте указать предпочетаемый способ получения оплаты.

P.S. (!)

за первые 48 страниц заплатим по 40 рублей. Плюс еще 500 рублей "бонусных", если справитесь до среды (до 30 июля включительно -- к обеду, скажем). Оплату будем производить за каждые 10 страниц. Сначала оплачу тестовое задание, затем, как только сделаете 10 присылаете мне на почту, я проверяю работу и тутже оплачиваю, и далее в том же духе.

CorelDRAW
11 лет назад
nesterovph
Филипп 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка учебника

    $250

    Верстка учебника с иллюстрациями (готовы) ~200 стр+методичка~60стр, А4, бюджет ~8999 руб. Оплата поэтапно. Спасибо всем, исполнитель найден.

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет подарочного сертификата

    Нужно создать макет подарочного сертификата. Шаблон макета создать один, но также сделать файлы с разными суммами на сертификатах. Сертификат односторонний. Прошу указывать стоимость работы + сроки. Если сработаемся, ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн-верстка резюме-книги

    Необходимо сверстать резюме. В приложении полное ТЗ – получится около 20~ страниц. Оформить желательно в InDesign, или Illustrator (на крайний случай в Photoshop отдельными файлами страниц), чтобы в дальнейшем резюме можно было масштабировать. ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рекламный блок для размещения в журнале

    Требуется разработать рекламный модуль для размещения в журнале. Размер модуля: 12 х 7 см, цветной. Тематика — промышленная электроника. Продукт: промышленные литий-ионные батареи. Целевая аудитория продукта: ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Макет подарочного сертификата

    Нужно создать макет подарочного сертификата. Шаблон макета создать один, но также сделать файлы с разными суммами на сертификатах. Сертификат односторонний. Прошу указывать стоимость работы + сроки. Если сработаемся, ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн визитки

    Нужно выполнить дизайн визитки со следущим содержанием: Живой вокал на свадьбу, юбилей, корпоратив тел. (093) 426-04-93 Пахомов Анатолий Викторович Полуфиналист "Україна Має Талант" V сезон Также ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Бренд бук

    Здравствуйте! Необходимо создать брендбук, нанести логотип на упаковку и элементы фирменного стиля, включающий: Визитки, коробки для пиццы, коробки для лапши , салфетки, ...

    Верстка полиграфии22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка книги в формат mobi для kindle

    Дано книга в формате pdf Задача - сконвертировать ее в формат Kindle с сохранением максимума форматирования, правильной разбивкой на страницы и тд. Пример книги в приложении В предложении ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад