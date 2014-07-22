Макет подарочного сертификата

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Закрыт4 заявки115 просмотров

Нужно создать макет подарочного сертификата. Шаблон макета создать один, но также сделать файлы с разными суммами на сертификатах.

Сертификат односторонний. Прошу указывать стоимость работы + сроки.

Если сработаемся, буду в дальнейшем заказывать верстку рекламных листовок, визитки.

Отдам предпочтение исполнителю из Украины.

11 лет назад
k_kushko
46 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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