Нужно создать макет подарочного сертификата. Шаблон макета создать один, но также сделать файлы с разными суммами на сертификатах. Сертификат односторонний. Прошу указывать стоимость работы + сроки. Если сработаемся, буду в дальнейшем заказывать верстку рекламных листовок, визитки. ...
- Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть ТЗ с примерами дизайна, описанием разделов. Это сайт со статьями и каталогом услуг.HTML-верстка23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно создать макет подарочного сертификата. Шаблон макета создать один, но также сделать файлы с разными суммами на сертификатах. Сертификат односторонний. Прошу указывать стоимость работы + сроки. Если сработаемся, буду в дальнейшем заказывать верстку рекламных листовок, визитки. ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт9 лет назад
- Есть четкое и очень развернутое ТЗ (с описаниями, картинками), а также примеры 3 сайтов, по которым будем работать и "брать" некоторые идеи. - Только для исполнителей из Украины - Заявки прошу подавать только тех, кто ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$570
10 баллов
9 лет назад
Сотрудничество порадовало) Задача проекта описана хорошо, поставлены примеры. Все нюансы активно обсуждались. С оплатой проблем не было. К дальнейшему сотрудничеству рекомендую !
Ответный отзыв
Адекватный в общении исполнитель. Работа аккуратная, прислушивается к заказчику, дает дельные советы.