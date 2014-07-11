k_kushko

Екатерина Кушко k_kushko

 
44 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Макет подарочного сертификата

    Нужно создать макет подарочного сертификата. Шаблон макета создать один, но также сделать файлы с разными суммами на сертификатах. Сертификат односторонний. Прошу указывать стоимость работы + сроки. Если сработаемся, буду в дальнейшем заказывать верстку рекламных листовок, визитки. ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Макет подарочного сертификата

    Нужно создать макет подарочного сертификата. Шаблон макета создать один, но также сделать файлы с разными суммами на сертификатах. Сертификат односторонний. Прошу указывать стоимость работы + сроки. Если сработаемся, буду в дальнейшем заказывать верстку рекламных листовок, визитки. ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт интернет-магазина

    - Есть четкое и очень развернутое ТЗ (с описаниями, картинками), а также примеры 3 сайтов, по которым будем работать и "брать" некоторые идеи. - Только для исполнителей из Украины - Заявки прошу подавать только тех, кто ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
timedontwait
Александр 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва
$570
10 баллов
9 лет назад
Создать сайт интернет-магазина
Сотрудничество порадовало) Задача проекта описана хорошо, поставлены примеры. Все нюансы активно обсуждались. С оплатой проблем не было. К дальнейшему сотрудничеству рекомендую !
Адекватный в общении исполнитель. Работа аккуратная, прислушивается к заказчику, дает дельные советы.
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