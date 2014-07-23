Конвертировать 4 файла из формата eps в cdr

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Завершен7 заявок191 просмотр

Есть несколько файлов нужно корректно их конвертировать. Пример прикреплен. Могу выслать исходный eps (здесь не прикрепляется для оценки)

11 лет назад
goodleon69
Леонид 
54 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$1
1 день
Все отлично. получил нужные файлы моментально. Рекомендую.
четкая задача, оперативное согласование, рекомендую

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artlik
54 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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