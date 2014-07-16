Создание, верстка каталога компаний (образовательных учреждений). Общий бюджет проекта будет зависеть от количества привлеченных компаний (максимум 300) плюс фиксированная сумма.
Разработать листовку
Требуется разработать листовку для школы парикмахерского искусства и маникюра
Формат А4
два вальца,
на листовке необходимо а внутренняя сторона три раздела :
1 раздел направление парикмахер
2 второй раздел маникюр
3 визаж
внешняя сторона это общая информация школе все должно быть сделано в розовых тонах с фирменным стилем логотип на графике будет графики предоставляем фотоматериалы ваши .
Цена и сроки в приват
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