Разработать листовку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок151 просмотр

Требуется разработать листовку для школы парикмахерского искусства и маникюра

Формат А4

два вальца,

на листовке необходимо а внутренняя сторона три раздела :

1 раздел направление парикмахер

2 второй раздел маникюр

3 визаж

внешняя сторона это общая информация школе все должно быть сделано в розовых тонах с фирменным стилем логотип на графике будет графики предоставляем фотоматериалы ваши .

Цена и сроки в приват

сайт http://classicplus.kiev.ua/

11 лет назад
dvakiev
53 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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