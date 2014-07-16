Требуется разработать листовку для школы парикмахерского искусства и маникюра

Формат А4

два вальца,

на листовке необходимо а внутренняя сторона три раздела :

1 раздел направление парикмахер

2 второй раздел маникюр

3 визаж

внешняя сторона это общая информация школе все должно быть сделано в розовых тонах с фирменным стилем логотип на графике будет графики предоставляем фотоматериалы ваши .

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