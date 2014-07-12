Создание, верстка каталога компаний (образовательных учреждений). Общий бюджет проекта будет зависеть от количества привлеченных компаний (максимум 300) плюс фиксированная сумма.
Вариант Афиши
Готов выполнить все виды графических работ с помощью редакторов, а так же предоставить исходные файлы ваших заказов в векторном и растровом форматах.
Например, если вам требуется сделать каталог, меню для вашего ресторана или просто оформить упаковку вашей продукции, то это, та самая работа которую вы мне можете предложить.
Так же готов принять работу на создание бренда: от его названия до его полного графического и информационного оформления; помощь в создании лозунга компании.
Работа начинается только после 50% оплаты конечного продукта.
У меня только индивидуальный подход, стараюсь по максимуму реализовать весь свой творческий потенциал в вашем заказе.
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