Вариант Афиши

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрытнет заявок173 просмотра

Готов выполнить все виды графических работ с помощью редакторов, а так же предоставить исходные файлы ваших заказов в векторном и растровом форматах.

Например, если вам требуется сделать каталог, меню для вашего ресторана или просто оформить упаковку вашей продукции, то это, та самая работа которую вы мне можете предложить.

Так же готов принять работу на создание бренда: от его названия до его полного графического и информационного оформления; помощь в создании лозунга компании.

Работа начинается только после 50% оплаты конечного продукта.

У меня только индивидуальный подход, стараюсь по максимуму реализовать весь свой творческий потенциал в вашем заказе.

11 лет назад
Ruslan-Genius
Руслан 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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