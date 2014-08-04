Ruslan-Genius

Руслан Ruslan-Genius

 
29 летРоссия/Самара
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайн - это сила.
Здравствуйте, я Руслан, профессиональный дизайнер со стажем работы более 3-х лет! С радостью помогу вам, пишите!)
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Отзывы заказчиков
Mr_Aliyev
39 летАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Создание логотипа
Руслан, выполнил отличную и оперативную работу по созданию логотипа: предоставил множество вариантов окрасок, а так же подошел к заданию очень креативно и придал особую стилистику, подчеркнув главное. У парня мало отзывов, т.к он недавно на данном сервисе, поэтому ребята я вам рекомендую этого профессионала своего дела, можете с уверенностью давать ему работы. РЕКОМЕНДУЮ!
Очень хороший заказчик, четко дал представления о дальнейшей работе, позволил проявить творческое мышление в работе, что очень много значит для развития дизайнера. К рабочим моментам подходил четко, знал что хочет получить. Очень рад такому сотрудничеству! Спасибо!)
Ответный отзыв
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