Дизайн - это сила.
Здравствуйте, я Руслан, профессиональный дизайнер со стажем работы более 3-х лет! С радостью помогу вам, пишите!)
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
9 лет назад
Руслан, выполнил отличную и оперативную работу по созданию логотипа: предоставил множество вариантов окрасок, а так же подошел к заданию очень креативно и придал особую стилистику, подчеркнув главное. У парня мало отзывов, т.к он недавно на данном сервисе, поэтому ребята я вам рекомендую этого профессионала своего дела, можете с уверенностью давать ему работы. РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, четко дал представления о дальнейшей работе, позволил проявить творческое мышление в работе, что очень много значит для развития дизайнера. К рабочим моментам подходил четко, знал что хочет получить. Очень рад такому сотрудничеству! Спасибо!)
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $50
от 1 дня
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