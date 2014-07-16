Листовка для образовательной компании

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт29 заявок200 просмотров

Необходимо сделать макет листовки А5 двусторонней.

На лицевой стороне размещается информация о конкурсе с главным призом iPhone 6.

На оборотной стороне описываются курсы.

Тексты вышлю дополнительно.

Если согласны, то пишите.

Необходимо соблюсти цветовую гамму компании.

Сделать листовку с лицевой стороны более яркую, т.к. в большей степени эта часть рассчитана на школьников.

Оборотную сторону менее яркую, т.к. рассчитана на родителей.

11 лет назад
smirnoff12
Иван 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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