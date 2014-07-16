Создание, верстка каталога компаний (образовательных учреждений). Общий бюджет проекта будет зависеть от количества привлеченных компаний (максимум 300) плюс фиксированная сумма.
Листовка для образовательной компании
Необходимо сделать макет листовки А5 двусторонней.
На лицевой стороне размещается информация о конкурсе с главным призом iPhone 6.
На оборотной стороне описываются курсы.
Тексты вышлю дополнительно.
Если согласны, то пишите.
Необходимо соблюсти цветовую гамму компании.
Сделать листовку с лицевой стороны более яркую, т.к. в большей степени эта часть рассчитана на школьников.
Оборотную сторону менее яркую, т.к. рассчитана на родителей.
Заявки фрилансеров
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