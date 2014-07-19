Бренд бук

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  2. Верстка полиграфии
Закрыт22 заявки229 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо создать брендбук, нанести логотип на упаковку и элементы фирменного стиля, включающий:

Визитки,

коробки для пиццы,

коробки для лапши ,

салфетки,

спички,

коробки для бургеров,

стаканы под суп,

ланч боксы для суши,

конверты для шаурмы,

форма персонала.

Сделать нужно СРОЧНО)

Всем заранее спасибо!

11 лет назад
mclif
Аллан 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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