Создание, верстка каталога компаний (образовательных учреждений). Общий бюджет проекта будет зависеть от количества привлеченных компаний (максимум 300) плюс фиксированная сумма.
Бренд бук
Здравствуйте!
Необходимо создать брендбук, нанести логотип на упаковку и элементы фирменного стиля, включающий:
Визитки,
коробки для пиццы,
коробки для лапши ,
салфетки,
спички,
коробки для бургеров,
стаканы под суп,
ланч боксы для суши,
конверты для шаурмы,
форма персонала.
Сделать нужно СРОЧНО)
Всем заранее спасибо!
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