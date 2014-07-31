Нужно выполнить дизайн визитки со следущим содержанием:

Живой вокал на свадьбу, юбилей, корпоратив

тел. (093) 426-04-93

Пахомов Анатолий Викторович

Полуфиналист "Україна Має Талант" V сезон

Также на визитке нужно разместить фото этого исполнителя одного из тех, что в приложении.

Эскиз и пример визитки подобного рода в приложении.

Визитка должна быть стандартного размера, 300dpi. Также нужно предоставить пдф файл с несколькими визитками (сколько поместится) для печати на листе А4 на лазерном принтере.