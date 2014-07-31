Создание, верстка каталога компаний (образовательных учреждений). Общий бюджет проекта будет зависеть от количества привлеченных компаний (максимум 300) плюс фиксированная сумма.
Дизайн визитки
Нужно выполнить дизайн визитки со следущим содержанием:
Живой вокал на свадьбу, юбилей, корпоратив
тел. (093) 426-04-93
Пахомов Анатолий Викторович
Полуфиналист "Україна Має Талант" V сезон
Также на визитке нужно разместить фото этого исполнителя одного из тех, что в приложении.
Эскиз и пример визитки подобного рода в приложении.
Визитка должна быть стандартного размера, 300dpi. Также нужно предоставить пдф файл с несколькими визитками (сколько поместится) для печати на листе А4 на лазерном принтере.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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