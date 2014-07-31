Дизайн визитки

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Завершен11 заявок173 просмотра

Нужно выполнить дизайн визитки со следущим содержанием:

Живой вокал на свадьбу, юбилей, корпоратив

тел. (093) 426-04-93

Пахомов Анатолий Викторович

Полуфиналист "Україна Має Талант" V сезон

Также на визитке нужно разместить фото этого исполнителя одного из тех, что в приложении.

Эскиз и пример визитки подобного рода в приложении.

Визитка должна быть стандартного размера, 300dpi. Также нужно предоставить пдф файл с несколькими визитками (сколько поместится) для печати на листе А4 на лазерном принтере.

11 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

KrisBondarenko
Христина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Кристина отличный исполнитель. Предоставила на выбор несколько креативных вариантов, один из которых очень понравился. Оперативно подготовила файлы для печати. Рекомендую.
Замечательный, порядочный и приятный в общении заказчик. С такими легко и просто:) Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

KrisBondarenko
Христина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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