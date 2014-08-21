Рекламный блок для размещения в журнале

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Завершен9 заявок205 просмотров

Требуется разработать рекламный модуль для размещения в журнале.

Размер модуля: 12 х 7 см, цветной.

Тематика — промышленная электроника.

Продукт: промышленные литий-ионные батареи.

Целевая аудитория продукта:

инженеры-разработчики экспериментально-технических лабораторий и заводов по разработке: электромобилей, электробусов, электропогрузчиков и прочих средств транспорта, использующих в качестве источника энергии электричество.

Описание продукта

выглядит как металлическая коробка, которая может быть разных размеров, цветов и форм. Использовать изображение продукта в рекламном модуле нецелесообразно: кроме того, что он выглядит непрезентабельно, ЦА может его не узнать.

Поэтому нужны идеи.

предоплата — до 50%.

Требование: умение работать со сложными задачами, генерировать идеи, быть на связи на протяжении работы, при необходимости — оперативно вносить изменения.

11 лет назад
In-si
Ирина 
50 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

mo_design
Ольга 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$50
3 дня
Очень довольна работой Ольги. Несколько вариантов дизайна по заданной теме, практически сразу получила ожидаемый результат. С учетом сложности задачи - довольна вдвойне. Кроме результативности порадовали сроки - 2-3 дня. Уже обратилась со следующим заказом. Рекомендую!!!
Только положительные эмоции от сотрудничества. Четко поставленная задача, быстрое утверждение макетов и оплата. Рекомендую!
himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Получила креативный макет. Довольна. Спасибо!
Рекомендую как ответсвенного и честного заказчика.

Заявки фрилансеров

mo_design
Ольга 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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