Рекламный блок для размещения в журнале

Требуется разработать рекламный модуль для размещения в журнале.

Размер модуля: 12 х 7 см, цветной.

Тематика — промышленная электроника.

Продукт: промышленные литий-ионные батареи.

Целевая аудитория продукта:

инженеры-разработчики экспериментально-технических лабораторий и заводов по разработке: электромобилей, электробусов, электропогрузчиков и прочих средств транспорта, использующих в качестве источника энергии электричество.

Описание продукта

выглядит как металлическая коробка, которая может быть разных размеров, цветов и форм. Использовать изображение продукта в рекламном модуле нецелесообразно: кроме того, что он выглядит непрезентабельно, ЦА может его не узнать.

Поэтому нужны идеи.

предоплата — до 50%.

Требование: умение работать со сложными задачами, генерировать идеи, быть на связи на протяжении работы, при необходимости — оперативно вносить изменения.