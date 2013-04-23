Добро пожаловать на мою страничку!
Я занимаюсь графическим дизайном с 2002 года и рада предложить следующие услуги:
Создание полиграфичекской продукции любой сложности: буклеты, лифлеты, брошюры, листовки, флаеры, календари, открытки, пригласительные, меню, упаковка и прочее.
Создание многостраничной печатной продукции, разработка дизайна и верстка журналов, газет, книг, буклетов, каталогов - от создания шаблона до предпечатной подготовки.
Реклама. Яркий и узнаваемый дизайн наружки.
Макеты для печатных изданий различного направления (реклама для глянцевых журналов, макеты для газет и пр.)
Разработка логотипа и элементов фирменного стиля.
Дизайн сайтов, лендингов, баннеров.
Стилизация и ретушь фотографий, создание художественных коллажей, верстка фотокниг.
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Работаю в Photoshop, Illustrator, InDesign.
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Условия сотрудничества:
1. Обсуждение деталей проекта и сроков исполнения, предоставление ТЗ в удобном для вас виде.
2. Выбор меня исполнителем.
3. Разработка эскизных вариантов.
3. Выбор наиболее оптимального эскиза, его доработка до полного одобрения и утверждения.
4. Оплата проекта.
5. Передача макетов для печати и исходников.
6. Обмен отзывами.
Оплата: Webmoney
e-mail: [email protected]
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