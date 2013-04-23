mo_design

Ольга mo_design

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Только Качественный Дизайн

Добро пожаловать на мою страничку!

Я занимаюсь графическим дизайном с 2002 года и рада предложить следующие услуги:

Создание полиграфичекской продукции любой сложности: буклеты, лифлеты, брошюры, листовки, флаеры, календари, открытки, пригласительные, меню, упаковка и прочее.  

Создание многостраничной печатной продукции, разработка дизайна и верстка журналов, газет, книг, буклетов, каталогов - от создания шаблона до предпечатной подготовки.

Реклама. Яркий и узнаваемый дизайн наружки.

Макеты для печатных изданий различного направления (реклама для глянцевых журналов, макеты для газет и пр.)

Разработка логотипа и элементов фирменного стиля.

Дизайн сайтов, лендингов, баннеров.

Стилизация и ретушь фотографий, создание художественных коллажей, верстка фотокниг.

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Работаю в Photoshop, Illustrator, InDesign.

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Условия сотрудничества:

1. Обсуждение деталей проекта и сроков исполнения, предоставление ТЗ в удобном для вас виде.

2. Выбор меня исполнителем.

3. Разработка эскизных вариантов.

3. Выбор наиболее оптимального эскиза, его доработка до полного одобрения и утверждения.

4. Оплата проекта.

5. Передача макетов для печати и исходников.

6. Обмен отзывами.

Оплата: Webmoney

e-mail: [email protected]

facebook.com/modesign.ua

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Отзывы заказчиков

RimmaA
Римма 
43 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Евробуклет Белый Парус 2015
HTML
Отличная работа. Качественно и в срок.
Впечатления от совместной работы только положительные. Рекомендую.
Ответный отзыв
RimmaA
Римма 
43 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Афиша Белый Парус
Рекомендую всем. Качественно и в срок. Так же индивидуальный и креативный подход.
Четкое ТЗ, адекватные правки, оплата своевременная. Совместной работой осталась довольна. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
RimmaA
Римма 
43 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Баннер Press Wall для Duty Free
Все отлично. Работа выполнена качественно и в срок. Всем рекомендую.
Работаем не в первый раз. Все замечательно.
Ответный отзыв
In-si
Ирина 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Рекламный блок для размещения в журнале
Очень довольна работой Ольги. Несколько вариантов дизайна по заданной теме, практически сразу получила ожидаемый результат. С учетом сложности задачи - довольна вдвойне. Кроме результативности порадовали сроки - 2-3 дня. Уже обратилась со следующим заказом. Рекомендую!!!
Только положительные эмоции от сотрудничества. Четко поставленная задача, быстрое утверждение макетов и оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
RimmaA
Римма 
43 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Евробуклет Белый Парус
HTML
Очень понравилось сотрудничать с Ольгой. Отлично понимает, то что хочет видеть в конечном итоге заказчик. Очень профессионально и оперативно. Выполнили вместе уже не один проект, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Все рекомендую! Вам Ольга, отдельное спасибо :-)
Четко поставленная задача, своевременная оплата.
Ответный отзыв
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