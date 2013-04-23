Только Качественный Дизайн

Добро пожаловать на мою страничку!

Я занимаюсь графическим дизайном с 2002 года и рада предложить следующие услуги:

Создание полиграфичекской продукции любой сложности: буклеты, лифлеты, брошюры, листовки, флаеры, календари, открытки, пригласительные, меню, упаковка и прочее.

Создание многостраничной печатной продукции, разработка дизайна и верстка журналов, газет, книг, буклетов, каталогов - от создания шаблона до предпечатной подготовки.

Реклама. Яркий и узнаваемый дизайн наружки.

Макеты для печатных изданий различного направления (реклама для глянцевых журналов, макеты для газет и пр.)

Разработка логотипа и элементов фирменного стиля.

Дизайн сайтов, лендингов, баннеров.

Стилизация и ретушь фотографий, создание художественных коллажей, верстка фотокниг.

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Работаю в Photoshop, Illustrator, InDesign.

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Условия сотрудничества:

1. Обсуждение деталей проекта и сроков исполнения, предоставление ТЗ в удобном для вас виде.

2. Выбор меня исполнителем.

3. Разработка эскизных вариантов.

3. Выбор наиболее оптимального эскиза, его доработка до полного одобрения и утверждения.

4. Оплата проекта.

5. Передача макетов для печати и исходников.

6. Обмен отзывами.

Оплата: Webmoney

e-mail: [email protected]

facebook.com/modesign.ua