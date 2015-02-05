Евробуклет Белый Парус 2015

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка139 просмотров

Необходимо изготовить Евро буклет Общешкольного выпускного бала «Белый Парус» R. А 4 2 фальца. Текст и инфо можно взять на сайте http://33999.ru/o-kompanii/belyj-parus-2013.html, а так же группа в контакте http://vk.com/bparus Логотип не загрузить, готова скинуть по почте.

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11 лет назад
RimmaA
Римма 
43 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

mo_design
Ольга 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$40
7 дней
Отличная работа. Качественно и в срок.
Впечатления от совместной работы только положительные. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mo_design
Ольга 
48 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад

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