Сверстать коллаж для банера

Требуется сверстать коллаж на банер 2м х 1,5м.

Коллаж будет из уже выбранных фото. В итоге требуется файл который можно будет распечатать на размер 2х1,5м без потери чёткости фото.

Дабы набрать 300 символов передаю всем привет и желаю всем удачной работы.