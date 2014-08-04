Плакаты А1 для курсов

Уважаемые претенденты,

1. Необходимо разработать 3 макета плакатов А1 для размещения внутри офиса курсов www.aide.kiev.ua/academy/ соответственно.

Привлекающее взгляд фото изображение, заглавие, тезисы, логотип бюро, "подробности уточняйте у менеджера" или как-то это обыграть.

2. Также необходим универсальный макет А1 об услугах бюро (как в банках).

Привлекающее взгляд фото изображение, заглавие, тезисы, логотип бюро, "подробности уточняйте у менеджера" или как-то это обыграть.