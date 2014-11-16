Дизайн одной стороны визитки в фирменном стиле

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок192 просмотра

Нужно разработать вторую (информационную) сторону визитки.

Визитка интернет-магазина автозапчастей.

11 лет назад
shvedoff
Евгений 
44 года
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KrisBondarenko
Христина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$12
1 день
Все было сделано на отлично!
Четкие требования, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

KrisBondarenko
Христина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад