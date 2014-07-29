Собрать презентацию из отдельных материалов

Есть набор материалов (концепция ресторана) из которых нужно собрать презентацию:

o Общая концепция и нейминг.

o Фирменный стиль, бренд-бук:

• технологический проект кухни и зон обслуживания

o пояснительная записка

o план расстановки оборудования

• 3D проект интерьера и экстерьера

o визуализация,

o планировка и зонирование помещений,

Присылаю все материалы в папке, их все нужно аккуратнеько собрать и оформить в один файл pdf

нужно срочно - сегодня!

всем српасибо - жду заявок)