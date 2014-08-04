Дизайнер полиграфии

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Закрыт21 заявка251 просмотр

Приглашаю к сотрудничеству дизайнера.

Желателен опыт работы с агентствами недвижимости.

Хотелось бы работать с ответственным и творческим человеком.

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.

Предоплата обсуждается.

11 лет назад
Realty-Service
Игорь 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

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